Opozicija bo danes vložila interpelaciji zoper Dikaučiča in Kustečevo

Ljubljana, 7. septembra - Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB bodo še danes vložile interpelaciji zoper pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča ter ministrico za izobraževanje Simono Kustec, so napovedali v današnji izjavi za medije. Očitki Dikaučiču so vezani na njegovo delo pred nastopom ministrske funkcije. Interpelacija zoper Kustečevo bo zanjo že druga v tem letu.