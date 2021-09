Kustečeva bo na interpelacijo odgovorila v DZ

Ljubljana, 7. septembra - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec bo "na vsebino interpelacije, skladno z vsemi postopki, odgovorila v državnem zboru", so za STA sporočili z ministrstva. Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP so danes vložile interpelacijo, v kateri Kustečevi očitajo zanemarjenje priprav na šolsko leto v času epidemije covida-19.