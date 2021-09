Opozicija danes vložila interpelaciji zoper Dikaučiča in Kustečevo

Ljubljana, 7. septembra - Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP so danes vložile interpelaciji zoper pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča in ministrico za izobraževanje Simono Kustec. V interpelacijah Dikaučiču med drugim očitajo nezakonit javni poziv za imenovanje delegiranih tožilcev, Kustečevi pa zanemarjenje priprav na šolsko leto v času epidemije covida-19.