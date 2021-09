Dikaučič sprejema interpelacijo kot sestavni del politike

Ljubljana, 7. septembra - Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je v odzivu na danes vloženo interpelacijo zapisal, da jo razume in sprejema kot sestavni del politike. "Nenazadnje bo to tudi priložnost, da pokažemo, kaj delamo na ministrstvu tudi v luči zavez iz koalicijske pogodbe in kje so prioritete našega dela," je sporočil.