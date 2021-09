Z dopolnilom predlagane denarne kazni za nedostojno vedenje do predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih

Ljubljana, 1. septembra - DZ bo v okviru obravnave predloga novele zakona o javnem redu in miru odločal tudi o uvedbi denarne kazni za nedostojno vedenje do uradne osebe pri uradnem poslovanju ter najvišjih predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih. Predlog dopolnila, ki so ga vložili poslanci koalicije, je pripravilo notranje ministrstvo, z njim pa soglaša tudi vlada.