Jelinčič za pravico do samoobrambe in kritje odškodninske odgovornosti iz državne blagajne

Ljubljana, 24. julija - Poslanec Zmago Jelinčič ocenjuje, da se stanje varnosti v Sloveniji slabša. V poslanskem vprašanju vladi je izpostavil tatvine in rope, v izjavi za STA tudi napade na poslance. Vsakdo ima pravico do samoobrambe in država naj krije odškodnine v takih primerih, pravi. Vlada odgovarja, da ima vsakdo pravico se braniti, a obramba mora biti sorazmerna.