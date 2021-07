TVS in POP TV: Nekateri poslanci žrtve napada nasprotnikov zakona o nalezljivih boleznih

Ljubljana, 9. julija - Skupina ljudi je v sredo zvečer po sprejetju zakona o nalezljivih boleznih pred DZ obstopila poslanca Jožefa Horvata (NSi) in bila do njega nasilna. Šikaniranja so bili deležni tudi drugi poslanci. O primeru so danes razpravljali vodje poslanskih skupin in se poenotili o potrebi po spremembi varovanja, sta poročali TVS in POP TV.