Strokovni nadzor nad delom PU Ljubljana pokazal nepravilnosti

Ljubljana, 26. julija - Potem ko je policija med 5. in 7. julijem obravnavala več prijav zaradi ponižujočih ravnanj in groženj na škodo nekaterih poslancev in je generalni direktor policije Anton Olaj odredil strokovni nadzor nad delom PU Ljubljana in Centra za varovanje in zaščito, so pri delu policistov ugotovili določene nepravilnosti, so sporočili s policije.