V SDS opozarjajo na porast nadlegovanja in groženj poslancem

Ljubljana, 13. julija - Poslanci SDS so danes spregovorili o nadlegovanju in grožnjah, ki so jih bili deležni v zadnjem času. Da se nasilje nad poslanci stopnjuje, je na Twitterju opozoril tudi premier Janez Janša. Potrebna bo seja DZ ali Sveta za nacionalno varnost ali oboje, na kateri naj policija in tožilstvo pojasnita, kako bosta zaustavila to spiralo nasilja, meni.