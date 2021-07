Pahor in Kosorjeva 12 let po Trakošćanu: Vse bi ponovila še enkrat

Varaždin, 30. julija - Slovenski predsednik Borut Pahor in nekdanja hrvaška premierka Jadranka Kosor sta danes s srečanjem na Trakošćanu obeležila 12. obletnico dogovora, ki je vodil v deblokado hrvaških pogajanj z EU in podpis arbitražnega sporazuma. Oba sta izpostavila velik pomen dogovora in zatrdila, da danes ne bi ravnala nič drugače, kot sta takrat.