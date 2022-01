Slovenski ribiči o domnevnem dogovoru s Hrvaško obveščeni le preko medijev

Piran, 17. januarja - Slovenski ribiči so o dogovoru, po katerem bi lahko lovili znotraj hrvaških teritorialnih voda do Umaga, hrvaški ribiči pa v slovenskih do Kopra, obveščeni le preko medijev, je za STA povedal piranski ribič Zlatko Novogradec. Sam takšne rešitve ne podpira, saj bi bilo treba po njegovem vztrajati pri uveljavitvi razsodbe arbitražnega sodišča.