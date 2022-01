SD za sklic seje OZP o domnevnem dogovoru s Hrvaško o ribolovu v severnem Jadranu

Ljubljana, 17. januarja - V poslanski skupini SD so pripravili zahtevo za sklic za javnost zaprte nujne seje odbora DZ za zunanjo politiko (OZP) o domnevnem dogovoru med Slovenijo in Hrvaško glede ribolova v severnem Jadranu, je danes sporočil poslanec SD Matjaž Nemec. Po njegovih besedah je ključno, ali je to v skladu z arbitražnim sporazumom ali ne.