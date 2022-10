Vlada: Vstop Hrvaške v schengen ima "načelno podporo" Slovenije

Ljubljana, 26. oktobra - "Vstopanje Hrvaške v Schengen ima načelno podporo Slovenije in je v našem skupnem evropskem interesu," so sporočili danes iz vladnega urada za komuniciranje. Napovedali so tudi, da bo Slovenija zavarovala nacionalne interese in da "se bodo dokončne odločitve sprejemale v državnem zboru". Arbitražna odločitev pa je za Slovenijo dokončna, so dodali.