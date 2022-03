Slovenski ribiči nasprotujejo domnevnemu tihemu dogovoru o Piranskem zalivu

Ljubljana/Piran/Izola, 31. marca - Slovenski ribiči so po poročanju Radia Slovenija nezadovoljni in nasprotujejo območju skupnega ribolova v Piranskem zalivu, o katerem naj bi se dogovarjali Slovenija in Hrvaška. MZZ pa zatrjuje, da dogovor nima nikakršnega vpliva na arbitražno razsodbo.