Vlada sprejela predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka

Ljubljana, 19. septembra - Vlada je na seji za obravnavo v DZ po skrajšanem postopku potrdila predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka, s katerim rešuje problematiko dodatkov, s katero so se srečali starši slepih in slabovidnih otrok. Starši bodo po zakonu upravičeni do izplačila tako dodatka za pomoč in postrežbo kot dodatka za nego otroka za nazaj.