DZ podprl izenačevanje pravice do invalidnine in odpravo krivic slepim otrokom

Ljubljana, 13. julija - DZ je s 86 glasovi za in tremi proti potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki izenačuje pravico do prejemanja invalidnine tudi za osebe, pri katerih je do invalidnosti prišlo zaradi poškodbe zunaj dela. Soglasno pa so podprli zakon, ki odpravlja krivice slepim in slabovidnim otrokom.