Zakon za rešitev problematike dodatkov za nego slepih otrok sprejet

Ljubljana, 22. novembra - DZ je z 89 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon, ki rešuje problematiko dodatkov za nego slepih in slabovidnih otrok. Prav tako rešuje problematiko dodatkov za nego otrok z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, ki so po polnoletnosti nadaljevali izobraževanje v posebnem programu.