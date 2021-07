Tokratni petkov protest v znamenju nedeljskega referenduma

Ljubljana, 9. julija - Petkov protest na Prešernovem trgu je bil tokrat namenjen javnemu pozivu k udeležitvi nedeljskega referenduma o noveli zakona o vodah. Opozoriti so želeli na spornost novele in na težave pri predčasnem glasovanju, ki naj bi ogrožale demokratično glasovanje, so sporočili s Protestne ljudske skupščine. Dogajanje je prvič potekalo tudi na Ljubljanici.