Tudi v SAB s pozivom državljanom k udeležbi na nedeljskem referendumu

Ljubljana, 9. julija - Tudi v stranki SAB so danes pozvali državljane, da se udeležijo nedeljskega referenduma o noveli zakona o vodah in h glasovanju proti. Novela zakona rahlja zaščito in omogoča poseganja v priobalni in obalni pas, je poudaril Jernej Pavlič in pojasnil, da je proti zakonu večina strokovnjakov.