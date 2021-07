Stranka mladih opozarja na težave z glasovanjem za volivce v karanteni

Ljubljana, 9. julija - V Stranki mladih - Zeleni Evrope so danes opozorili na težave pri glasovanju na referendumu o noveli zakona o vodah za tiste, ki jim je bila odrejena karantena. Nacionalni inštitut za javno zdravje in Državno volilno komisijo pozivajo, naj do sobote predstavita zakonito in epidemiološko varno rešitev.