V Gibanju za pitno vodo znova opozorili na ovire pri referendumskem glasovanju

Ljubljana, 9. julija - Predstavniki Gibanja za pitno vodo so znova opozorili na ovire, s katerimi se volivci srečujejo pri glasovanju na referendumu o noveli zakona o vodah. Nekaterim so napačno sporočili naslove volišč, tisti, ki so se znašli v karanteni zaradi covida-19, pa ne vedo, ali lahko oddajo svoj glas. Med njimi je več sto mladih, ki so se vrnili iz Španije.