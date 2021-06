Poklukar si na področju duševnega zdravja otrok veliko obeta od sveta za duševno zdravje

Ljubljana, 28. junija - Strokovnjaki in predstavniki mladih so na današnjem pogovoru pri predsedniku republike pristojne pozvali k ukrepanju na področju duševnega zdravja otrok in mladih, ker je stanje po njihovi oceni slabo. Minister za zdravje Janez Poklukar se je zavezal, da bo pri vladi čim prej imenovan svet za duševno zdravje, od katerega veliko pričakuje.