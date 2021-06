Šolski svetovalni delavci pozivajo k ureditvi šolske svetovalne službe

Ljubljana, 23. junija - Šolski svetovalni delavci so ob koncu šolskega leta zaskrbljeni, saj opažajo, da se je duševno zdravje otrok med epidemijo močno poslabšalo. Ogorčeni so, ker jih pristojni ne poslušajo glede potrebnih sprememb v svetovalni službi, ki da so kadrovsko podhranjene. Šolski sindikat Sviz je napovedal, da bo storil "vse, da se ta problematika reši".