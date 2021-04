Na odboru DZ za zdravstvo pozivi vladi k takojšnjemu ukrepanju na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov

Ljubljana, 21. aprila - Na odboru DZ za zdravstvo so na zahtevo poslanske skupine SD razpravljali o duševnih stiskah otrok in mladostnikov v času epidemije covida-19. Med drugim so opozorili na pomanjkanje kliničnih psihologov in pedopsihiatrov ter na večletno zanemarjanje tega področja. Slišati je bilo pozive vladi, da temu nemudoma posveti pozornost.