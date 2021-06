Epidemija prizadela duševno zdravje mladih, stanje po oceni stroke alarmantno

Ljubljana, 4. junija - Na NIJZ so danes predstavili ugotovitve torkovega posveta o varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov v času epidemije covida-19. Več kot 110 udeležencev je ocenilo, da je sedanje stanje na tem občutljivem področju alarmantno in se še poslabšuje. Zato so pozvali k takojšnjemu skupnemu ukrepanju vlade, vseh pristojnih ministrstev in stroke.