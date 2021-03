Svetovalni delavci v vzgoji in izobraževanju pozivajo k takojšnji spremembi normativov

Ljubljana, 31. marca - Sekcija svetovalnih delavk in delavcev Sviza ter društvo šolskih svetovalnih delavcev sta na ministrico za izobraževanje Simono Kustec naslovila zahteve po takojšnjih spremembah v svetovalni službi vzgoji in izobraževanja. Te že vsebujejo tudi predloge za spremembe pravilnikov pri normativih za svetovalno delo, so poudarili v Svizu.