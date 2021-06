Finance o mavrici na stadionu (24. 6.)

Ljubljana, 23. junija - Nataša Koražija v komentarju Kako nevarna je mavrica na stadionu, piše o tem, da je nogometni stadion v Münchnu, nepričakovano postal prizorišče razdeljene Evrope, delitvena črta pa je odnos do človekovih pravic. So tradicionalna družina in vrednote tako krhke, da jih lahko sesuje mavrična osvetlitev, se sprašuje avtorica.