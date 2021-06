Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 6.)

Ljubljana, 23. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o prizadevanjih slovenskega predsedstva Svetu EU glede reševanja koronavirusne krize, vprašanja Zahodnega Balkana in pravne države. Poročale so tudi o srečanju slovenskega ministra Zdravka Počivalška in italijanskega ministra Giancarla Giorgettija v Rimu s poudarkom na medsebojnem sodelovanju.