Primorske novice o neudeležbi politikov na državni proslavi (24. 6.)

Koper, 23. junija - Antiša Korljan v komentarju Politiki sodijo na proslavo, pika, piše o tem, da glede na to, da Luke Mesca in Marjana Šarca ne bo na proslavo ob 30. letnici državnosti, ne živimo v povsem normalni državi. Kot opozarja, je narobe, da politik sploh razmišlja o tem in da levica na domoljubje gleda kot na preživeto čustvo.