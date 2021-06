Delo o dnevu državnosti (24. 6.)

Ljubljana, 23. junija - Bojan Budja v komentarju Nazadnje doma, že 30 let, piše o tem, da je država lahko srečna le toliko, kolikor so srečni njeni državljani. Ti pa so zdaj med sabo večinsko sprti, eni jezni, drugi žalostni, potrti. Nikjer ni sožitja in sobitja, ne vedrine ne optimizma, ki bi brhko tridesetletnico pospremili v četrto desetletje.