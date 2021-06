Izraelska skrajna desnica odpovedala pohod v Vzhodnem Jeruzalemu

Jeruzalem, 7. junija - Izraelske skrajno desne skupine so vendarle odpovedale pohod, ki naj bi se v četrtek odvil skozi sporna območja Vzhodnega Jeruzalema, ki so jih Palestincem zasedli izraelski naseljenci. Skrajno palestinsko gibanje Hamas je pred tem napovedalo, da bo obnovilo raketiranje, če bo prišlo do tega pohoda.