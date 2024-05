Hamas: Izrael z zavrnitvijo premirja pogajanja vrnil na začetek

Gaza, 10. maja - Izrael je z zavrnitvijo predloga o premirju v Gazi pogajanja med sprtima stranema vrnil na začetek, so danes sporočili iz palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Hamas je izjavo za javnost podal po tem, ko so v četrtek njihovi pogajalci in pogajalci Izraela brez dogovora zapustili pogajanja v Kairu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.