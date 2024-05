MZEZ ostro obsodilo novi napad na poslopje UNRWA v Vzhodnem Jeruzalemu

Ljubljana, 10. maja - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je sporočilo, da ostro obsoja napad na sedež Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA), ob tem so pozvali Izrael, naj zaščiti osebje ZN. Sedež UNRWA v Vzhodnem Jeruzalemu so danes začasno zaprli zaradi drugega naklepnega požiga s strani Izraelcev v zadnjem tednu.