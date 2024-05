Generalna skupščina s pozivom k sprejemu Palestine v ZN

New York, 10. maja - Generalna skupščina Združenih narodov je danes na izrednem zasedanju z 143 glasovi proti devetim in 25 vzdržanimi potrdila resolucijo, ki ponovno poziva Varnostni svet, naj priporoči sprejem Palestine v ZN in širi obseg pravic, ki jih ima Palestina v ZN kot država opazovalka. Resolucijo je pričakovano podprla tudi Slovenija.