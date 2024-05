V Palestini pozdravili glasovanje o članstvu v ZN, Izrael pričakovano kritičen

Ramala/Tel Aviv, 10. maja - Palestinske oblasti v Ramali so danes pozdravile sprejetje resolucije Generalne skupščine ZN, ki ponovno poziva Varnostni svet, naj priporoči sprejem Palestine v ZN in širi obseg pravic, ki jih ima Palestina v ZN kot država opazovalka. Izraelski zunanji minister Izrael Kac je v odzivu dejal, da to glasovanje daje sporočilo, da se "nasilje izplača".