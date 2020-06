Triletniki iz Zgornje Mežiške doline vabljeni na odvzeme krvi

Ravne na Koroškem, 1. junija - Ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) tudi letos vabi triletnike iz občin Mežica in Črna na Koroškem na odvzeme krvi za določitev vsebnosti svinca. Odvzemi bodo potekali 9. in 11. junija, povabili so 142 otrok. Ukrep je del programa sanacije s težkimi kovinami obremenjene Zgornje Mežiške doline.