Združenje multiple skleroze poudarja pomen celostne obravnave bolnikov

Ljubljana, 27. maja - V združenju multiple skleroze so z današnjo novinarsko konferenco izpostavili pomen celostne in multidisciplinarne obravnave bolnikov s to neozdravljivo avtoimunsko vnetno boleznijo, ki prizadene osrednji živčni sistem. Poudarili so tudi pomen podporne mreže različnih strok in institucij, ki bolnikom pomagajo pri vključevanju v vsakdanje življenje.