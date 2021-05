Z multiplo sklerozo je mogoče živeti kakovostno in polno

Ljubljana, 25. maja - Tudi z multiplo sklerozo, ki je neozdravljiva nevrološka bolezen, je mogoče živeti kakovostno in polno. Pomembno pa je imeti ustrezne informacije, so poudarile gostje spletnega pogovora o tej bolezni, ki ga je pripravil STAklub. Na pogovoru so spomnili tudi na simptome bolezni, denimo mravljinčenje, ob katerih je treba čim prej k zdravniku.