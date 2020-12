V času epidemije narasle tudi stiske bolnikov z multiplo sklerozo

Ljubljana, 17. decembra - Epidemija covida-19 ni imela večjih negativnih posledic pri odkrivanju in zdravljenju multiple skleroze, zato pa so se v tem času povečale osebne stiske marsikaterega bolnika, so ugotavljali udeleženci današnjega spletnega pogovora v organizaciji STAkluba. Prav zato sta toliko bolj pomembni komunikacija z bolniki in možnost deljenja izkušenj.