Pred svetovnim dnevom multiple skleroze opozorili na pomen celostne obravnave bolnikov

Ljubljana, 28. maja - Tema letošnjega svetovnega dneva multiple skleroze, ki bo v soboto, je povezovanje. Ljudje, ki se spopadajo s to boleznijo, v trenutnih razmerah najbolj rabijo podporo, so poudarili strokovnjaki. Opozorili so na pomen celostne obravnave bolnikov s to boleznijo. Tudi v Sloveniji se bodo povezali za izboljšanje položaja okoli 2500 bolnikov.