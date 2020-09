Na konferenci izpostavili pomen podpore skupnosti bolnikom z nevrološkimi boleznimi in njihovim svojcem

Ljubljana, 25. septembra - Udeleženci konference V ritmu človeških možganov, ki jo pripravlja Združenje Spominčica ob mesecu Alzheimerjeve bolezni, so med drugim izpostavili pomen podpore skupnosti bolnikom z nevrološkimi boleznimi in njihovim svojcem. Pri zagotavljanju pomoči in ustreznih informacij ter razbijanju stigme imajo pomembno vlogo tudi društva, so še poudarili.