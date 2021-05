Glasbeni poet Bob Dylan dopolnil 80 let

New York, 24. maja - Ameriški kantavtor Bob Dylan danes praznuje 80 let. Mnogi se strinjajo, da je vpliv Boba Dylana in njegove glasbe edinstven. Je umetnik nasprotij, nepredvidljiv v svoji naravi, če gre soditi po podelitvi Nobelove nagrade za literaturo, ki jo je prejel leta 2016. Lani je sredi epidemije izdal nov album avtorskih skladb Rough and Rowdy Ways.