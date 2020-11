Na dražbo pisma Boba Dylana prijatelju Tonyju Gloverju

Boston, 1. novembra - Na spletni dražbi Čudesa sodobne glasbe, ki jo med 12. in 19. novembrom načrtuje avkcijska hiša RR Auction, bo vrhunec izbora predstavljala zbirka nedavno preminulega ameriškega blues glasbenika in pisca Tonyja Gloverja, prijatelja Boba Dylana. Med najbolj cenjenimi predmeti zbirke so pisma, ki jih je Dylan pisal Gloverju, navaja portal Art Daily.