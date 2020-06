Bob Dylan po skoraj desetletju izdal nov album izvirnih skladb

New York, 20. junija - Ameriška folk in rock legenda Bob Dylan, tudi dobitnik Nobelove nagrade za literaturo, je po osmih letih objavil nov album Rough and Rowdy Ways z desetimi izvirnimi skladbami. Kot je ocenila britanska glasbena revija NME, gre "zagotovo za njegovo največjo pesniško izjavo doslej", poroča francoska tiskovna agencija AFP.