Nabor dokumentov Boba Dylana prodan za skoraj pol milijona dolarjev

Boston, 24. novembra - Več dokumentov Boba Dylana, za katere je veljalo prepričanje, da so izgubljeni, je bil na dražbi avkcijske hiše RR Auction prodan v skupni vrednosti 495.000 dolarjev. Dokumenti so bili v lasti lani preminulega ameriškega blues glasbenika in pisca Tonyja Gloverja, dobrega Dylanovega prijatelja in zaupnika, na dražbo pa jih je dala njegova vdova.