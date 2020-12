Založba Universal Music kupila celoten katalog Boba Dylana

New York, 8. decembra - Z založbe Universal Music so v ponedeljek sporočili, da so kupili celoten katalog pesmi Boba Dylana. Nakup naj bi bil vreden okoli 300 milijonov dolarjev in pokriva pravice za več kot 600 pesmi, ki jih je Dylan ustvaril v 60 letih kariere. Med njimi so Blowin' In The Wind, The Times They Are a-Changin' in Knockin' on Heaven's Door.