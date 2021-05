V prvih štirih mesecih skoraj tretjina manj ilegalnih prehodov kot lani

Ljubljana, 20. maja - Policija je v prvih štirih mesecih letos obravnavala 1642 nezakonitih prehodov državne meje, kar je skoraj tretjina manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 2413. Najpogosteje so obravnavali državljane Afganistana, opazno pa je močno zmanjšanje števila državljanov Pakistana in Maroka in spremembe smeri njihovih poti.