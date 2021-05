Parlamentarne stranke na nasprotnih bregovih glede predloga novele zakona glede financiranja zasebnih šol

Ljubljana, 13. maja - V opozicijskih strankah SD in Levica so izrazili kritiko predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki so ga v torek vložili poslanci SDS, NSi in SMC. V LMŠ menijo, da gre za preusmerjanje pozornosti, v koaliciji pa vztrajajo, da gre pri predlogu za uresničevanje odločbe ustavnega sodišča.