Koalicijski poslanci v DZ vložili predlog novele zakona o financiranju zasebnih šol

Ljubljana, 11. maja - Poslanci koalicijskih strank SDS, NSi in SMC so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predlagajo, da država zagotovi 100 odstotkov sredstev za obvezni program in 85 odstotkov sredstev za izvajanje razširjenega programa v zasebnih osnovnih šolah.