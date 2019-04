Pikalo: Koalicijski partnerji uskladili predlog za financiranje zasebnih šol

Ljubljana, 3. aprila - Koalicijski partnerji so se uskladili glede rešitev, s katerimi bi uresničili ustavno odločbo o financiranju zasebnega šolstva, je za STA pojasnil minister Jernej Pikalo. Po predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja bi bil za nove generacije obvezni program financiran 100-odstotno, razširjeni pa ne bo financiran.